شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لمصطفى فهمى فى كواليس فيلم "السرب" بعد خلافه مع طليقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد خلافه مع طليقته فاتن موسى، بعد فترة زواج امتدت لـ6 سنوات، وإعلان النجم مصطفى فهمى انفصاله عن زوجته وطلاقها غيابيًا، وبعد فترة اختفاء، ظهر الفنان الكبير وهو فى موقع تصوير فيلم "السرب"، حيث يصور عددًا من مشاهده بالفيلم، والتقط معه الفنان أمير صلاح الدين عدة صور تم تداولها على السوشيال ميديا.

يذكر أن فيلم "السرب"، من بطولة أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.



مصطفى فهمى

وطُرح منذ فترة التيزر الرسمى لفيلم "السرب"، وظهر فيه عدد من النجوم منهم قصى خولى ومجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، وحقق الإعلان الرسمى للعمل نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا، وظهر فى البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية فى القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.