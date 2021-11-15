شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تستضيف فرقة باليه مسرح سان بطرسبرج الروسية 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مع فرقة باليه مسرح سان بطرسبورج الروسية لتقديم العرض الشهير بحيرة البجع لمدة أربع ليالى بالقاهرة والإسكندرية وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة على المسرح الكبير ومساء السبت نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"









وأعلن رئيس الاوبرا أن تذاكر العرض نفذت فور طرحها مما يؤكد المكانة المميزة التى تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور بإعتبارها نافذة على الإبداع الجاد فى مختلف الثقافات، وأشار إلى أن استضافة الفرقة يأتى ضمن الخطط الهادفة إلى تفعيل فكرة حوار الحضارات، مضيفًا أن فرقة باليه مسرح سان بطرسبرج تعد من أهم الفرق العالمية التي تتميز عروضها بالتناغم والحيوية والحديثة وتضم نخبة من راقصي البالية المحترفين .

وعن العرض أكد رئيس الأوبرا أن بحيرة البجع من روائع فن البالية ووضع موسيقاه العالمى تشايكوفسكى وصمم رقصاته ماريوس بيتيبا وتم تقديمه لأول مرة عام 1887 في موسكو على مسرح البولشوي وحقق نجاحا كبيرا منذ ظهوره وحتى الان ، مشيرا أن الفرقة تؤديه بأسلوب مميز يجمع بين الخيال والابهار.