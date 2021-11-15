شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال عن أحدث أعماله: الأغنية اللى جاية إن شاء الله حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق المطرب رامى جمال جمهوره بأغنيته الجديدة التي تحمل طابعا رومانسيا، حيث نشر صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق عليها قائلاً: "الأغنية اللى جاية إن شاء الله حب".





وطرح المطرب رامى جمال مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لسه الكلام زعلان"، والأغنية من ألحانه ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وهى الأغنية السابعة من ألبومه "ولسه" الذي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

وعلق رامي جمال على الأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "كل حد فينا عنده الشخص اللي غيابه مبيتعوضش سواء حبيب أو أب أو أم أو أخ أو صديق، وأنا بغني الغنوة دي كنت بغنيها بإحساس الخوف من فقد اي غالي.. عجبتكم الغنوه ولا لا ولو عجبتكم متبخلوش برأيكم لأنه هو الدافع الوحيد والتقييم الأهم للفنان".

وطرح رامى جمال منذ أسابيع قليلة أغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، والأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغاني السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغاني، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.