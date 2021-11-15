شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم القصير "مجالسة الكون" يشارك فى مهرجاني القاهرة والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم القصير "مجالسة الكون" للمخرجة السعودية جواهر العامري، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذى يقام فى الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن الفيلم الطويل "بلوغ" الذي يفتتح مسابقة آفاق السينما العربية ويجمع 5 أفلام قصيرة لـ 5 مخرجات سعوديات، ويتناول قضايا اجتماعية عربية من منظورٍ مختلف.

كما يشارك فيلم "مجالسة الكون" أيضًا في برنامج "سينما السعودية الجديدة" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقرر اقامته في الفترة من 6 ديسمبر الى 15 ديسمبر، بالمملكة العربية السعودية.

ويركز فيلم "مجالسة الكون" على الترقب الأسري لمرحل بلوغ البنت، وذلك من خلال حوار يدور بين ابنة على مشارف النضج وخالتها، ليُسلّط الضوء طريقة تعاملنا مع هذه المرحلة، ويطرح المزيد من التساؤلات الشائكة، والفيلم بطولة غادة عبود وتولين عصام، وكتابة نورة المولد،

جواهر العامري، منتجة زمخرجة وكاتبة سيناريو سعودية انتجت الفيلم القصير "مَن يحرقن الليل"، والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية من أهمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 ليحصل على تنويه خاص، يجانب مشاركته في مهرجان الفيلم العربي بتورنتو.



فيلم مجالس الكون