شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام وآسر ياسين وهند صبرى ينعون محمود اللوزى: اللهم تقبله وتغمده برحمتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى كل من الفنان آسر ياسين والفنان محمد إمام، الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزى، وكتب النجم آسر ياسين، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "عزائي الشديد لعائلة الراحل الدكتور محمود اللوزى اللهم تقبله وتغمده برحمتك هتوحشنا يا لوزى".



آسر ياسين

وقال النجم محمد إمام، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "البقاء لله.. أستاذي في الجامعة ومن ألذ الناس اللي عرفتهم دكتور محمود اللوزى".



محمد إمام

كما نعته النجمة هند صبرى، قائلة:" فقدنا اليوم أستاذا للتمثيل تتلمذ على يديه العديد من النجوم والموهوبين على مدار الـ20 عامًا الماضية وداعا الفنان محمود اللوزي أستاذ التمثيل والإخراج بالجامعة الأمريكية وخالص العزاء لأبنائه الصديقة يسرا اللوزي والمخرج أحمد اللوزي وزوجته سوسن مرديني".



هند صبرى

أعلن المخرج محمد العدل، وفاة الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" : "محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والباقية في حياتك يا يسرا".

محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدا.

من ناحية أخرى تشارك يسرا اللوزى فى فيلم "ليلة العيد"، ويضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.