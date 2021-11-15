شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض العربية والمصرية المشاركة بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك في الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عدد كبير من العروض المسرحية العربية والمصرية بخلاف العروض الأجنبية، وتشارك دول عربية كثيرة في تلك الدورة التي من المفترض انطلاقها يوم 14 ديسمبر المقبل تستمر حتى 19 من نفس الشهر.



عرض ديفيليه لوليد عوني

فمن دولة الإمارات يشارك العرض المسرحي (الملهاة الأخيرة) ومن البحرين يشارك عرض (هدوء تام)، أما السعودية فتقدم عرض (الخنزير)، وتشارك المملكة المغربية بعرض (المدينة لي) والسودان بعرض (النسر يسترد أجنحته) وتونس تشارك بعرض (منطق الطير) والكويت بـ (أميديا) وفلسطين بعرض (970) ، وتشكلت لجنة العروض الدولية من الأستاذة الدكتورة دينا أمين رئيساً وعضوية: الفنانة لطيفة فهمي، الفنان أحمد مختار، السينوغراف الأمريكي جون هوي.

أما العروض المصرية فهي: عرض (ديفيليه) إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، وعرض (الجوزاء) إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، داخل المسابقة ، وللمشاركة على الهامش اختيرت عروض (حب ترونكس) إنتاج ستوديو عزت عزت للرقص المعاصر، (الطريقة المضمونة للتخلص من البقع) إنتاج فرقة أبيض وأسود للفنون ، وتشكلت لجنة اختيار العروض المصرية من الأستاذة الدكتورة عايدة علام، الفنانة الدكتورة رانيا فتح الله، الدكتور محمد سمير الخطيب، الدكتور أيمن الخشاب، الناقدين باسم صادق، ومحمد الروبي والمخرج هشام عطوة.