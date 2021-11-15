شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تخضع لسيشن جديد بملابس رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة الكبيرة نادية الجندى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام بعدة صور من أحدث إطلالاتها، وظهرت بإطلالة رياضية نالت إعجاب العديد من متابعيها متغزلين فيها.



نادية الجندى فى إطلالة رياضية



نادية الجندى فى إطلالة رياضية



نادية الجندى فى إطلالة رياضية



نادية الجندى

وتعد نجمة الجماهير واحدة من النجوم المتفاعلين على السوشيال ميديا بشكل كبير، حيث تنشر يوميا صور لها من أحدث إطلالاتها، كما تنشر صور نادرة من أعمالها ويتفاعل معاها متابعيها بشكل كبير ويعلقون على كل الصور التى تنشرها.

وفى الآونة الأخيرة، خضعت النجمة الكبيرة، لعدة جلسات تصوير، منها خلال قضائها أجازة الصيف أمام البحر وفى أحد الشواطئ الساحلية، لتظهر بكامل أناقتها.

ونشرت نادية، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو أظهر كواليس آخر جلستى تصوير خضعت لها بعدسة المصور محمود رؤوف، حيث ظهرت فى جلسة مرتدية شورت جينز وبلوزة بيضاء، بينما ظهرت فى الأخرى بفستان مزركش وبألوان صيفية، على متن أحد اليخوت وسط مياه البحر.

وكانت النجمة نادية الجندى، كشفت مؤخرًا فى تصريحات خاصة لـ"تلفزيون الخليج 365" عن سر رشاقتها بعد ظهورها الأخير، قائلة: "الفنان لازم يبقى ملتزم وقدام جمهوره قدوة".

وأضافت نادية: "حب الجمهور إكسير الحياة، وأهم شيء فى حياتى وبيدينى الطاقة الإيجابية وسعر سعادتى، وخصوصًا إنى بتعب فى شغلى وبلتزم أكون فى كامل لياقتى، وخصوصا إنى بعمل أدوار صعبة وأكشن وفيها مجهود وعنف، ومش أدوار عادية وبحتاج لياقة بدنية عالية".