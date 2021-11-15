شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى داخل ديسكو مع "العيل" فى مصر الجديدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد حلمى تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "العيل" اليوم الإثنين فى منطقة مصر الجديدة داخل ديسكو وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة روبى، حيث يعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.

ويشارك فى بطولة فيلم "العيل" الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الإسم النهائى للفيلم.

جدير بالذكر أن أحمد حلمى شارك في دراما رمضان الماضي، من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، حيث قدم شخصية موظف بسيط تتوفى ابنته بسبب العمليات الإرهابية، وحقق نجاح كبير من خلال هذا الدور الذي لم يتعد الدقائق القليلة.