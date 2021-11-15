شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تنعى محمود اللوزى: "نموذج للأب المثقف يذكرني بأبي الله يرحمه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة بشرى على نعى محمود اللوزى والد الفنانة يسرا اللوزى، الذى توفى صباح اليوم، ونعته بكلمات مؤثرة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت:" وداعا الدكتور محمود اللوزى.. الحزن عليه ليس مجرد حزن عادى على إنسان فارق الحياة ولكن حزن على ما يمثله محمود من رمزية تتمثل فى إيجابية وروحه الحلوة وسماحته اللى بتستوعب أنماط من البشر على اختلافهم وتنوعهم".

وأضافت: "الحزن عليه لحبه للحياة والفنون والإبداع.. لأستاذيته المختلفة والاستثنائية فى تدريس أجيال وجعلهم يحبون ما يدرسون ويحبون المعلم ويحترمونه.. وقدرته على تحويلهم من طلبة إلى أصدقاء.. وأبويته المختلفة الديمقراطية والحنونة والداعمة لأولاده وأولاد غيره وعشقه للفن ببساطة بدون لوى دراع رغم أنه أكاديمى ومهنته تدريس المسرح والفنون".



حساب بشرى على انستجرام

واختتمت بشرى نعيها للدكتور محمود اللوزى: "نموذج للأب المثقف يذكرني بأبي الله يرحمه ويرحم كل أب لم يمارس سلطة أبوية تقليدية على أبنائه.. سلامًا على روحك يا محمود.. والعزاء ليسرا وأحمد ومنى وكل محبيك وهم كثر".

وشيع منذ قليل جثمان المخرج المسرحي محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي من مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوى، وودعت اللوزى جثمان والدها وهى ترتدى ملابس بيضاء، واقتصرت الجنازة على يسرا وأصدقائها من خارج الوسط الفنى، حيث لم يحضر أحد من زملائها الفنانين.

محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدا.

وكان أعلن المخرج محمد العدل، وفاة الفنان محمود اللوزي ، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" :"محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والباقية في حياتك يا يسرا".

كما نعى الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان محمود اللوزي، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلا : "وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".