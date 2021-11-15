شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية "ببتدى من الزيرو" للهضبة عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم ​عمرو دياب​ فيديو أغنيته الجديدة "ببتدي م الزيرو"، من ألبومه الجديد "عيشني"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس، ونشر أيمن بهجت قمر الأغنية عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق: "أخيرًا نزلت في مصر".

وكان الهضبة عمرو دياب، طرح مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنت الحظ"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

ومازال النجم عمرو دياب يعمل على أغانى ألبومه الجديد بعنوان "عيشنى"، المقرر طرحه كاملا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد يومياً لمدة 18 ساعة من أجل الانتهاء من أغانى الألبوم الذى يعد مفاجأة كبيرة للجمهور من خلال الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقى.

وأحيا الهضبة عمرو دياب مساء الجمعة 12 نوفمبر، حفلا ضخمًا بالتجمع قدم فيه لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة، خاصة ممن طرحها على مدار العام الجارى وحققت نجاحاً كبيراً، ومن تلك الأغانى أغنية "أنت الحظ" وغيرها من أغنيات ألبومه الجديد.

وكان عمرو دياب أحيا حفلا كبيرا في معرض إكسبو دبي 2020 وشهد الحفل حضورا جماهيريا غير مسبوق، وعلى هامش الحفل أعلن عن طرح ألبومه الجديد "عيشني" في ديسمبر المقبل.