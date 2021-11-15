شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح يكرم اسم الشاعر الراحل "نجيب سرور".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، تسلم فريد نجيب سرور، درع تكريم المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ 13 "دورة الآباء" وشهادة تقدير باسم والده من الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك مساء أمس الأحد، بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، وبحضور المخرج عادل عبده- رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية؛ وأسرة الشاعر الراحل نجيب سرور ولفيف من المسرحيين والإعلاميين.

بدأت فعاليات التكريم بترحيب الفنان القدير ياسر صادق بالسادة الحضور مؤكدا محبتهم للشاعر الكبير الراحل نجيب سرور وتقديرهم لقيمة سرور الأدبية والفنية وتخليد أعماله وأفكاره.

وأعرب فريد نجيب سرور عن امتنانه لكل من له علاقة بالتكريم والذي اعتبره أوسكار مسرحي مهم، ورحب فريد ترحيبا شديدا بإهداء مقتنيات والده للمركز القومي للمسرح؛ بعد أن عرض عليه صادق فكرة أجنحة المركز المقامة بمسارح البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية؛ وما تحتويه من مقتنيات رواد المجالات الثلاثة.

كما توجه الفنان القدير يوسف إسماعيل في كلمته بالشكر لوزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم؛ لحرصها الدائم على تكريم الرموز الثقافية والفنية، وأشاد بالفنان ياسر صادق لحرصه على تسليم درع التكريم وشهادة التقدير في مشهد احتفالي بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بعد تعذر حضور عائلة نجيب سرور مراسم التكريم خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري.

وفي النهاية تقدم المخرج عادل عبده بالشكر لدعوة الفنان القدير ياسر صادق لحضور هذا التكريم برعاية معالي وزيرة الثقافة، معتبرا نجيب سرور من أهم رموز المسرح المصري.



المهرجان القومي للمسرح يكرم اسم الشاعر نجيب سرور



المهرجان القومي للمسرح يكرم اسم الشاعر نجيب سرور



المهرجان القومي للمسرح يكرم اسم الشاعر نجيب سرور