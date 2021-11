شكرا لقرائتكم خبر عن أديل لـ أوبرا وينفري: لم أكن أحاول خسارة وزني.. وتكشف عن السبب فى ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن فقدت أكثر من 45 كيلو من وزنها، كشفت النجمة العالمية أديل عن أنها لم تكن تحاول حتى إنقاص وزنها على قناة CBS في مقابلة خاصة بعنوانAdele One Night Only.، مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري، وتحدث المغنية البالغة من العمر 33 عامًا، عن فقدان وزنها وكان من المثير للدهشة أن مغنية Rolling In the Deep قالت إنها كانت تحاول حقًا مكافحة قلقها بعد الانفصال عن زوجها السابق، سيمون كونيكي.



اديل في حفل الجرامي



اديل قبل ما تفقد وزنها



اديل وابرا وينفري



اديل

وأشارت أديل أن الأمر كان يتعلق بقلقها بعد الانفصال بشكل أساسي، وليس بقفدان الوزن وأضافت أنها كانت في أكثر نوبات القلق المرعبة بعد أن تركت زواجها، قائلة "نوبات القلق شلتني ​​تمامًا وجعلتني في حيرة من أمري لأنني لن أتمكن من السيطرة على جسدي".

وعرض أمس الحفل الأضخم في المملكة المتحدة وهو حفل النجمة العالمية أديل، حيث يعتبر الحفل الغنائي الأول لها بعد أربع سنوات من الغياب، وأقيم الحفل فى بلاديوم لندن، السبت قبل الماضي، لكنه عرض بشكل حصري أمس الأحد كجزء من سهرة على قناة ITV الخاصة بعنوان An Audience With Adele.

وظهرت أديل لامعة مثل نجوم السماء حيث أرتدت فستان أسود مرصع بفصوص فضية، واختارت قصة شعرها للأعلي حتي تبرز قصة الفستان، وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير بينهم كيت جارواى، ودوا ليبا، وكيت فرديناند، وأبهرت المغنية دوا ليبا، الجميع على السجادة الحمراء من خلال زي وردي من تصميم بلومارين.