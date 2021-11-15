شكرا لقرائتكم خبر عن "زمن الأموال" مسلسل سورى عن فترة حكم الأندلس وصراعات الإخوة على السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج السورى مهند الأعرج تصوير أحداث مسلسل "زمن الأموال"، حيث تم قطع شوط كبير في عملية التصوير، والمقرر الانتهاء منه منتصف شهر ديسمبر المقبل حسب الجدول الزمنى الذى وضعه مخرج العمل وذلك تمهيداً لعرضه على شاشات القنوات الفضائية العربية في شهر رمضان 2022.

ويحكى مسلسل "زمن الأموال" عن فترة الحكم في الأندلس وتصارع أبناء عائلة أحد الوزراء على أموال وعرش والدهم لتولي السلطة والمال بعد أن ابتعدوا عن دينهم وغرتهم الملذات والسعي وراء غرور النفس حتى بات أحدهم يربد وضع السم لآخاه حتى ينفرد بالسلطة.

واستعان صناع المسلسل بعدد كبير من علماء النفس والاجتماع، في عمليات التصوير، لتوضيح التغيرات النفسية والعقلية التي قد تطرأ على علاقة الأخوة عندما يبدون في التنافس فيما بينهم، والعمل من بطولة عدد من الوجه الجديدة، وتم تصوير جزء كبير من المشاهد في لبنان والأردن، بسبب تشابهه العادات والتقاليد الشامية.