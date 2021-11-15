شكرا لقرائتكم خبر عن دينا عن صورها مرتدية فستان الزفاف: كنت معزومة على فرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا لـ"الخليج 365"، إن الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهى ترتدى فستان زفاف ممسكة بورد، ليس زفافها هى، كما أشيع، مؤكدة أنها صور من أحد الأفراح التي حضرتها خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن كل من حضر الفرح من "البنات والسيدات" كان يرتدى ملابس الزفاف، وبالتالي حرصت على ارتداء فستان زفاف حسب اتفاق "البنات" الذين حضروا المناسبة، لافتة إلى أنها لم تتزوج مثلما أشاعت بعض المواقع الالكترونية، وأنها عندما ستتزوج بالتأكيد ستعلن للجميع.

وأشارت "دينا"، إلى أنها دائمًا تحرص على نشر بعض الصور من كل "مناسبة" تحضرها أو ترقص بها، خاصة أنها تحب أن تحتفظ بصور كونها ذكريات في حياتها، ومن المؤكد أنها لم تعلم أن تلك الصور سيكون مردودها سريع بهذا الشكل.

وعن عدم ردها أمس على تلك الصور، أكدت "دينا" أنها لم ترد على هاتفها من أمس، لاسيما أنها مشغولة بتصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام"، والذى تشارك في بطولته مع النجم محمود حميدة، ولذلك كانت مشغولة للغاية، حيث كانت تصور عدة مشاهد حتى ساعة متأخرة من صباح اليوم في مدينة الإنتاج الإعلامي .

مسلسل "نقل عام" تدور أحداث الدراما العائلية الخاصة به في 30 حلقة، حول عائلة موظف بالنقل العام، ويشارك في بطولته بجانب محمود حميدة كل من سوسن بدر، دينا، وميريهان حسين، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد اسماعيل أمين.



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