شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيى حفلات غنائية فى تركيا من 1 لـ 5 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مطرب المهرجانات عمر كمال عدة حفلات غنائية خارج مصر، حيث يقدم أول شهر ديسمبر المقبل حفلات في تركيا، وتستمر ليوم 5 من الشهر، ويقدم فيها باقة متنوعة من أغانيه، ويأتى هذا الحفل بعد إحيائه حفله الأخير فى إسبانيا.

من ناحية أخرى طرح مؤخرًا الثنائى المطرب عمر كمال وعبد الباسط حمودة أغنية "ضيعنا" من توزيع إسلام شيبسى، وحققت نجاح كبير .

وكان المطرب عمر كمال، حرص على دعم حسن شاكوش، فى أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية، بعد إصدار قرار نهائى بسحب ترخيص الغناء منه ورفض محاولات الصلح معه، حيث نشر عمر كمال فيديو قصير عبر حسابه بموقع فيس بوك تهنئة من حسن شاكوش لعمر كمال بعد كليب أغنية "ضيعنا" التى يغنيها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، وعلق عليه عمرو كمال "شاكوش مصر.. حبيبى وروح قلبى وشريك نجاحى.. بإذن الله فترة وتعدى وهترجع تكسر الدنيا تانى".

وأضاف كمال: "أنت نص أغانى أفراح مصر إنت اللى عملتها وفرحت كل الناس ومينفعش فرح ولا حفلة يشتغل إلا وصوتك فيها.. بحبك من قلبى".

وكان مطرب المهرجانات عمركمال، قد رحب باستعداد النجم حميد الشاعرى المشاركة معه فى أغانى مهرجانات خلال التصريح الذى أدلى به أثناء حضوره ضيفًا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وتحدث فيه عن رأيه فى أغانى المهرجانات وعشقه لهذه النوعية من الأغانى.

وكتب الفنان عمر كمال، فى تعليق على "فيس بوك" عبر صفحة ”الخليج 365” ردًّا على تصريح النجم حميد الشاعرى الذى أبدى فيه رغبته المشاركة فى عمل فنى قائلاً: "أنا يشرفنى إنى أسلم عليك بس أو تعرف اسمى عشان أنت اللى غيرت مسار التوزيع فى مصر آخر 30 سنة، وأنا وجيلى كله طلعنا على أغانيك الجميلة".

وفى سياق مختلف انتهى المطرب عمر كمال من تصوير حلقة مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس" الذى يذاع على قناة الحياة، وتحدث من خلالها عن نجاحاته فى الفترة الأخيرة وتحضيراته لأكثر من أغنية مفاجئة للجمهور.