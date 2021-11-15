شكرا لقرائتكم خبر عن إد شيران يحصل على جائزة أفضل فنان فى حفل جوائز mtv والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المغني ومؤلف الأغاني الإنجليزي إد شيران بجائزة أفضل فنان وأفضل أغنية عن أغنية "Bad Habits" فيما حصد نجوم فرقة البوب الكورية بي.تي.إس أربع جوائز في حفل mtv الموسيقي الأوروبي الذي أقيم بالعاصمة المجرية بودابست مستأنفًا الحضور بشكل شخصي بعد نسخته الافتراضية في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.



إد شيران يحصل علي جائزة افضل فنان



إد شيران

وفاز ليل ناز إكس بجائزة أفضل فيديو عن "مونتيرو "في حين فازت فرقة بي.تي.إس الكورية بمعظم الجوائز بما في ذلك جائزة أفضل فرقة بوب، وأفضل فرقة بوب كوري، وأفضل مجموعة، وأكبر جمهور.

وفازت فرقة مونسكين لأول مرة بجائزة أفضل فريق روك، في حين فازت المغنية ومضيفة الحفل سويتي بجائزة أفضل أغنية جديدة، وفازت نيكي ميناج بجائزة أفضل أغنية هيب هوب.