محمد إمام ينعي محمود اللوزي: "أستاذي في الجامعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد إمام، الفنان محمود اللوزي، والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 63 عامًا.

ونشر محمد، صورة الراحل محمود اللوزي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "البقاء لله، أستاذي في الجامعة ومن ألذ الناس اللي عرفتهم، دكتور محمود اللوزي".

وتوفي الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

محمود اللوزي هو مخرج مسرحي، وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشارك كممثل في أفلام منها: "إذاعة حب" 2011، "ميكروفون" 2011، "عشم" 2012، "الكنز: الحقيقة والخيال" 2017، ومسلسلات منها: "خاص جدا" 2009، "الجماعة ج1" 2010، "الخروج" 2016، و"الحالة ج" 2017، كما شارك في أعمال "ديزني العربية" منذ تسعينيات القرن الماضي، ومن أشهرها في فيلم "البحث عن نيمو Finding Nemo" عام 2003، حيث قام بتجسيد صوت "السمكة مرهف".