عمرو دياب يطرح "ببتدي م الزيرو" على "يوتيوب" في مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان عمرو دياب، اليوم في مصر، أحدث أغانيه "ببتدي م الزيرو"، عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

ونشر أيمن بهجت قمر الأغنية عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق: "أخيرًا نزلت في مصر.. ببتدي م الزيرو".

وكان الهضبة عمرو دياب، طرح مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنت الحظ"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.