عمر السعيد ينعي محمود اللوزي: أفضل مخرج مسرحي ومدرب تمثيل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان عمر السعيد، الفنان محمود اللوزي، والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 63 عاما.

ونشر السعيد، صورة اللوزي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "يوم حزين على كل حبايبك يا محمود، أفتقد اليوم أستاذي ومعلمي الكبير وأفضل مخرج مسرحي ومدرب تمثيل في مصر، فاكر ضحكتك الحلوة وهزارك وفاكر لما كنت بعصبك وتقعد تطير في الكتب مني ومن اللي بعمله".

أضاف: "طب فاكر يوم ما قولتلك أنا كل مسرحية بعمل اختبار ومبتاخدنيش، تقولي عادي مفيش دور ليك وبلاش دوشة، فاكر يوم ما عملنا مسرحية (إيزيس حبيبتي) وكانت الناس بتضحك ويصقفوا على مشاهد ليّا ودا لو تعلمون أمر ممنوع وعظيم في مسرح الجامعة الأمريكية، وبعد العرض تقولي بطل شغل التجاري ده وبكره ماتقولش حرف زيادة عن النص".

تابع: "طب فاكر لما كلمتك وجيتلك البيت وقولتلك فيه مخرجة اسمها كاملة أبو ذكري عاملة فيلم (ملك وكتابة) وكان خطير وقتها، وعاملالي اختبار بكره وعايزك تمرني على اختبار التمثيل لفيلم اسمه (واحد صفر)".

اختتم: "محمود يا حبيبي جمايلك وطيبة قلبك وذكرياتنا سوا عمرها ما هتتنسي، ذكرياتنا كتيرة وحلوة سوا يا حبيب القلب، أنت شكلت وجداني وأفكاري ومش أنا بس لا، ده جيل كامل من تلامذتك، هتوحشنا آه بس أنت موجود جوه كل واحد فينا، بحبك يا لوزي، وخالص عزائي لسوسن وأحمد ويسرا".

وتوفي الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

محمود اللوزي هو مخرج مسرحي، وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشارك كممثل في أفلام منها: "إذاعة حب" 2011، "ميكروفون" 2011، "عشم" 2012، "الكنز: الحقيقة والخيال" 2017، ومسلسلات منها: "خاص جدا" 2009، "الجماعة ج1" 2010، "الخروج" 2016، و"الحالة ج" 2017، كما شارك في أعمال "ديزني العربية" منذ تسعينيات القرن الماضي، ومن أشهرها في فيلم "البحث عن نيمو Finding Nemo" عام 2003، حيث قام بتجسيد صوت "السمكة مرهف".