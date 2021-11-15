"التبرع بالأعضاء والمومس الفاضلة".. تصريحات لـ إلهام شاهين أثارت الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حديث الفنانة إلهام شاهين عن إعادة تقديم مسرحية "المومس الفاضلة"، التي قامت ببطولتها الفنانة سميحة أيوب عام 1958، وضعها مجددا في دائرة الهجوم، وذلك بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها مؤخرا.

"المومس" في صحيح البخاري

الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أكدت تمسكها بإعادة تقديم المسرحية التي تعد من تراث المسرح العالمي، ومن أبرز أعمال الكاتب والمفكر جان بول سارتر.

وقالت: "اعتراض النائب البرلماني أيمن محسب على العمل الفني لن يمنعني من الاستمرار فيه، وإحنا هنفذ المسرحية وهي مجرد فكرة طرأت في مهرجان المسرح الدولي للشباب، ولابد أن يقرأ النائب من هو جون بول سارتر والذي انحنى للأستاذة سميحة أيوب احتراما في المسرح لتقديمها عدة أعمال له".

وتابعت: "سؤالي هل الشعب المصري بجمهوره ومثقفيه في فترة الستينيات غير الشعب المصري الآن؟ ولفظ (المومس) موجود في كتب الدين وصحيح البخاري وأحاديث عن الرسول (ص)، فبلاش النائب يقول إن ده لفظ ميصحش نقرأه على أفيش، ده لفظ نقرأه في كتب الدين".

التبرع بالأعضاء

الفنانة إلهام شاهين أيضا كانت قد تصدرت "تريند" مواقع التواصل، مؤخرا، بعد إعلانها أنها أوصت بالتبرع بأعضائها عقب وفاتها، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار".

وبعد تعرضها للهجوم، ردت شاهين عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "آرائي لخير مصر وشعبها المحترم وخير الإنسانية عموماً.. ولن ألتفت للآراء الغبية التي هي ضد العلم وضد الدين".

وأضافت: "قال تعالى من أحياها كمن أحيا الناس جميعاً.. والدين خلق لإسعاد البشر وليس لتعاستهم".

وتابعت: "وكل آراء الشيوخ المستنيرين أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة صدقة جارية.. وقانون التبرع بالأعضاء وزراعتها معمول به في كل دول العالم المتحضرة، ولن تكون مصر أقل تحضرا منهم.. وربنا خلق العلم والطب لحماية الإنسان من الألم، والذي يحارب هذه الفكرة أو يسخر منها ربما يحتاج في يوم إليها فيعرف قيمتها، وربنا يعطي الصحة للجميع ويشفي كل مريض.. اللهم أمين".

أفلام الإغراء

وخلال ظهورها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس" خلال شهر رمضان الماضي؛ أطلقت الفنانة إلهام شاهين مجموعة من التصريحات التي وضعتها في دائرة الجدل.

وقالت الفنانة إلهام شاهين: "أقدر أقدم مشاهد جريئة لو مقتنعة بالدور.. أفلام الإغراء من أعظم أعمالي الفنية".

الإجهاض

وأعلنت الفنانة إلهام شاهين في البرنامج نفسه، عن إجرائها عملية الإجهاض لرفضها أن تكون أما وتتحمل المسؤولية، قائلة: "مش زعلانة والقرار كان بإيدي، مش عايزة أبقى أم، ومش عاوزة اتحمل مسؤوليات وده هروب من المسؤولية، وأكيد ماما كانت شايلة كتير، ده أنا بس أقول أي أخواتي يجروا عليا بأولادهم وبيشيلوني أكتر من إني أشيلهم".

وأضافت: "أجهضت نفسي وكان وقتها في اتفاق على الطلاق، واحدة هتطلق هتخلف ليه وكان وعندي أسبابي".

غيرة الرجال

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين عن الرجل في حياتها، وقالت: "مفيش راجل هيديني اللي ادهولي شغلي.. شغلي إداني المكانة وحب الجمهور والرجالة بيغيروا من نجاحي".

إلهام شاهين من مواليد 3 يناير 1960، ولدت في حي مصر الجديدة بالقاهرة، درست المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ" في نهاية السبعينيات، وقدمت العديد من المسلسلات منها: "ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، مسألة مبدأ، قصة الأمس"، كما قدمت العديد من الأفلام منها: "أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت، الجنتل، سوق المتعة، يا دنيا يا غرامي، ويوم للستات" وغيرها.