صدمة يسرا اللوزي في جنازة والدها محمود اللوزي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شيعت الفنانة يسرا اللوزي، جثمان والدها الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي، من مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوي.

وظهرت يسرا اللوزي في حالة صدمة وهي ترتدي ملابس بيضاء خلال مراسم الجنازة التي اقتصرت على الأهل والأصدقاء المقربين.

وتوفي الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

محمود اللوزي هو مخرج مسرحي، وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشارك كممثل في أفلام منها: "إذاعة حب" 2011، "ميكروفون" 2011، "عشم" 2012، "الكنز: الحقيقة والخيال" 2017، ومسلسلات منها: "خاص جدا" 2009، "الجماعة ج1" 2010، "الخروج" 2016، و"الحالة ج" 2017، كما شارك في أعمال "ديزني العربية" منذ تسعينيات القرن الماضي، ومن أشهرها في فيلم "البحث عن نيمو Finding Nemo" عام 2003، حيث قام بتجسيد صوت "السمكة مرهف".