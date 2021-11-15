بالفيديو: دانييلا رحمة من موقع تصوير “للموت 2”: أحد أجمل الأماكن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مع متابعيها فيديو في صفحتها الخاصة على موقع للتواصل الإجتماعي من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسلها للموت.

وظهرت دانييلا بالفيديو تركض وراء طيور الحمام وسط الطبيعة بفيديو عفوي لاقى إعجاب الكثيرين. وأرفقت دانييلا الفيديو بتعليق كتبت فيه: “نصور في أحد أجمل الأماكن مسلسل للموت 2″.

وكانت دانييلا قد شوّقت متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، بصورة نشرتها تظهر فيها وهي مستلقية على ظهرها بين أوراق الخريف المتساقطة، وعلّقت على الصورة قائلة:” صرت بعالم تاني للموت 2 ادعولنا الموسم الثاني”.

وتدور أحداث المسلسل حول سحر (ماغي بوغصن)، وريم (دانييلا رحمة) اللتين تلاحقان الأثرياء وتوقعان بهم، حيث تتزوجان ثم تتطلقان بعد حصولهما على النفقة، وتستطيع ريم أن تتزوج من رجل الأعمال الثري هادي (محمد الأحمد)، بينما يقع في غرام سحر شقيقه باسل (خالد القيش)، وتنتج عن ذلك مجموعة من الصراعات على مدى ثلاثين حلقة.

يذكر أن مسلسل “للموت” عرض في شهر رمضان 2021، وحقق نجاحاً كبيراً، الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لإنجاز جزء ثانٍ منه لعرضه في شهر رمضان المقبل من عام 2022.