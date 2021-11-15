“مشاعر متلخبطة ووجوده فى حياتى نعمة”.. لمن قالت رضوى الشربيني هذه الكلمات؟ – صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 03:50 مساءً - نشرت الإعلامية، رضوى الشربيني في وقت سابق، صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، “فيسبوك“، تجمعها مع شقيقها “محمد”. الذي لا يعرفه الجمهور.

وكتبت على الصورة تعليقًا قائلة “مشاعر متلخبطة طول الوقت ساعات بحس انه ابني ساعات ابويا بس الاكيد انه مش بس اخويا كل اللي انا متأكدة منه انه وجودك في حياتي انا وبناتي نعمة كل سنة وانت طيب يا غالي وتعيش وتحقق كل اللي نفسك فيه بحبك يا حبيبي”.

وتفاعل مع هذا المنشور مجموعة كبير من النشطاء. الذين أشادوا بعلاقتها بشقيقها، كما أشاد البعض الآخر بوسامته وبالشبه بينهما.

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من ناحية أخرى، احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني مع بناتها بـ عيد الهالوين، ونشرت عدة صور لهما عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. وعلقت رضوى الشربينـي “ عيد الهلع…Cowgirl & Vampire ”…إضغط هنا وشاهدها الآن!

يُذكر أن رضوى الشربينى إعلامية مصرية، بدأت بتقديم برنامج على قناة المحور، وبرنامج فني على قناة الحياة، وعملت أيضا بالتليفزيون المصري، واستطاعت أن تحقق شهرة كبيرة منذ تقديمها برنامج “هي وبس” المذاع على قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويات رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

كما تقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.

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