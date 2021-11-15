الظهور الأول ل ” مصطفى فهمي ” بعد أزمة إنفصاله عن فاتن موسى

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 03:50 مساءً - نشر الفنان ” أمير صلاح الدين ” صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تجمعه بالفنان ” مصطفى فهمي ” في أحدث ظهور للأخير بعد أزمة إنفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” .

وظهر أمير صلاح الدين في الصورة إلى جانب مصطفى فهمي من كواليس تصوير فيلمهما الجديد ” السرب ” .

وكتب أمير صلاح الدين في تعليقه على الصورة : ” مع الأستاذ مصطفى فهمي .. الكواليس المنعشة .. فيلم السرب .. إخراج الأستاذ أحمد نادر جلال .. وعلى الله التساهيل ” .