كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 03:50 مساءً - نشر الفنان ” أمير صلاح الدين ” صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تجمعه بالفنان ” مصطفى فهمي ” في أحدث ظهور للأخير بعد أزمة إنفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” .
وظهر أمير صلاح الدين في الصورة إلى جانب مصطفى فهمي من كواليس تصوير فيلمهما الجديد ” السرب ” .
وكتب أمير صلاح الدين في تعليقه على الصورة : ” مع الأستاذ مصطفى فهمي .. الكواليس المنعشة .. فيلم السرب .. إخراج الأستاذ أحمد نادر جلال .. وعلى الله التساهيل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول ل ” مصطفى فهمي ” بعد أزمة إنفصاله عن فاتن موسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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