ماجد المصري يطلب الدعاء لإبنه ” أحمد “

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 03:50 مساءً - كشف الفنان ” ماجد المصري ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن تعرض نجله ” أحمد ” لكسر مضاعف في الترقوة .

وتضمن المنشور صورة لإبنه أحمد وهو راقدا على الفراش ويضع جبيرة في ذراعه الأيمن .. وكتب ماجد المصري في تعليقه عليها : ” الحمد لله على كل حال .. كسر مضاعف في الترقوة ” .

وتابع ماجد المصري مطالبا الجمهور بالدعاء لإبنه قائلا : ” برجاء الدعاء بالشفاء لإبني أحمد ولكل مريض ” .