هجوم غير متوقع على أنوشكا.. شاهدوا ما حصل معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة في أحد الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر، يكشف هجوم أحد الكلاب المدرّبة على الفنانة أنوشكا.

وأظهر الفيديو وقوف شخصين يمسكان بكلبين في ممشى بالكمباوند، وتظهر أنوشكا برفقة كلبتها، وفجأة يهاجمها أحد الكلبين الذي لم يكن مقيّداً بسلسلة، فترفع كلبتها عن الأرض وتدافع عنها، خشية أن يعضها الكلب، ويتدخّل أحد الأشخاص محاولاً إبعاد الكلب عنها.

وحرّرت أنوشكا محضراً اتهمت فيه صاحب الكلب بعدم السيطرة على كلبه، مما عرّضها وكلبتها للخطر، وعند معاتبته بدأ بشتمها، وأكدت في التحقيقات أنها فوجئت بأحد الكلبين يهاجمها، فحملت كلبتها لحمايتها، وطلبت من مالك الكلب السيطرة عليه، إلا أنه اعتدى عليها لفظياً بسيل من السباب… وبعد إدلاء أنوشكا بأقوالها، أمرت جهات التحقيق بصرفها، وطلبت التحريات حول الواقعة.

وكانت أنوشكا قد كشفت في أحد تصريحاتها الصحافية عن رغبتها بتقديم أعمال سينمائية، قائلةً: “أتمنى تقديم سينما فى الفترة المقبلة، لأن الفنان مهما قدّم من أعمال درامية لا يمكنه التوقف عن تقديم المزيد من الأعمال الناجحة وبخاصة في السينما خلال مشواره الفني”. وأضافت: “يجب أن يكون هناك تنوع فى تقديم الأدوار بين السينما والدراما، فالسينما تأثرت خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا، ونتمنى أن يزول الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها”.

وشاركت أنوشكا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “نجيب زاهي زركش” مع الفنان يحيى الفخراني بشخصية “شيرين زركش”، والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً، حيث قالت عن المسلسل: “لم أكن أتوقع ذلك النجاح الكبير، فلقد استقبلت مكالمات هاتفية من النقاد والصحافيين وعدد من أقاربي، وسعيدة جداً بردود الفعل، فشخصية “شيرين” من الشخصيات الصعبة التي جسدتها في مشواري الفني، لأنها شخصية مركّبة تجمع ما بين الحدّة مع أولادها، واللين إذ تحاول التقرب منهم بصورة تثبت مدى حبّها لهم”.