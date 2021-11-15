فنانة مصرية قديرة تهاجم محمد رمضان: “من تواضع لله رفعه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة المصرية القديرة رجاء حسين ضيفةً على برنامج “نص الكلام”، الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة “النهار”، حيث انتقدت تصرفات الفنان محمد رمضان في الفترة الماضية، مؤكدة أنها لم تهاجمه إلا بعد موقفه مع صديقتها الفنانة سميرة عبدالعزيز.

وقالت رجاء حسين إنها شاركت مع محمد رمضان في مسلسل “حياة وبنعيشها”، وكانت دائماً تراه يذهب إلى المسجد ليصلّي، وسبق أن تحدثت عنه، قائلةً: “ربنا يزيده من نعيم الله، لكن من تواضع لله رفعه”.

وأوضحت أنها لم تُهاجم محمد رمضان إلا بعد اتخاذه موقفاً من الفنانة سميرة عبد العزيز حين رفضت العمل معه، وقالت: “لا يشرّفها أن تقوم بدور والدته، لأنها تتقاضى مبلغاً زهيداً من المال”.

وأضافت: “عندما روت لي سميرة عبد العزيز هذه الواقعة صدّقتها، ولم أصدّق محمد رمضان، رغم أنه نفى ذلك الحديث، وكانت تبكي وهي تروي هذه الواقعة”.

من ناحية أخرى، أثار محمد رمضان الكثير من الجدل الأيام الماضية، بعد نشره مقطع فيديو لجلسة تصوير خضع لها مع ملكة جمال الهند، وانتقده بسببها الكثيرون لما ظهر فيها من إيحاءات وُصفت بالجنسية، مما دفع أحد المحامين الى تقديم بلاغ الى النائب العام ضده يتّهمه فيه بالخروج عن التقاليد.