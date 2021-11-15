كل ما تريد معرفته عن الفنان والمخرج المسرحى الراحل محمود اللوزى

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القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا مساء أمس، المخرج المسرحى، ومدرب التمثيل والفنان محمود اللوزى – والد الفنانة يسرا اللوزى، عن عمر يناهز 63 عامًا، ونعاه عدد كبير من العاملين بالوسط الفني وخاصة النجوم الشباب، لاسيما الذين تدربوا على التمثيل معه، ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن الراحل في السطور التالية.



محمود اللوزي

محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد واستكمل مسيرته.

شارك لأول مرة كممثل خلال فيلم "فارس المدينة" للمخرج محمد خان عام 1993 بطولة محمود حميدة، لوسى، عبد العزيز مخيون، عايدة رياض، أحمد بدير، حسن حسنى، لطفى لبيب وعدد آخر من الفنانين.

شارك خلال مسيرته في عدد من الأفلام وهى "اسكندرية نيويورك" عام 2004، "قبلات مسروقة" عام 2008، "بالألوان الطبيعية" عام 2009، "ميكروفون" عام 2011، "إذاعة حب" عام 2011 ضيف شرف، "عشم" عام 2012، "الكنز – الحقيقة والخيال" عام 2017، "راس السنة" 2020.



محمود اللوزى مع ابنته يسرا

أما في الدراما التليفزيونية فشارك في مسلسلات "خاص جداً" عام 2009، "الجماعة 1" عام 2010، "مشرقة رجل لهذا الزمان" عام 2011، "حارة اليهود" عام 2015، "الخروج" عام 2016، "الحالة ج" عام 2017، "الجماعة 2" عام 2017.

اجتمع مع ابنته يسرا اللوزى في 8 أعمال وهى "اسكندرية نيويورك"، "قبلات مسروقة"، "بالألوان الطبيعية"، "ميكروفون"، "إذاعة حب"، مسلسل "خاص جدا"، فيلم "هليوبوليس"، الجماعة 1".

شارك محمود اللوزى فى عدد من أعمال ديزنى العربية، حيث قدم بصوته العديد من الأدوار في مسلسلات قناة ديزني، وفي عام 2003 قدم الدور الأبرز في مسيرته من خلال فيلم ديزني وبيكسار (البحث عن نيمو)، حيث قام بتجسيد صوت السمكة مرهف.