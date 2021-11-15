شكرا لقرائتكم خبر عن رامي إمام ينعى محمود اللوزي: الراجل ده هو اللى حببنى فى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المخرج رامي إمام، محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي، الذي توفي صباح اليوم، حيث حرص علي وداعه بكلمات مؤثرة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب :"الراجل ده هو اللي حببني في المسرح، برغم أني مولود في المسرح.. قضيت معاه أحلي سنين حياتي في الجامعة.. اشتغلت معاه كممثل وأنا طالب في الجامعة وكان عندي عشرين سنة".



رامي إمام

وتابع: "غير وجهة نظري عن المسرح والأدب المسرحي بأسلوبه اللذيذ وخفة دمه، كنت تحسه أخوك قبل ما يكون أستاذك.. أهلاوي حتى النخاع.. تتلمذ علي أيده أجيال وأجيال.. وكان لسه بيدرس وبيمثل وبيخرج لحد آخر يوم في حياته.. رحم الله أستاذي ومعلمي دكتور محمود اللوزي.. ربنا يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته ويصبر أهله.. خالص العزاء لـ يسرا وأحمد وسوسن".

وشيع منذ قليل جثمان المخرج المسرحي محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي من مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوى، وودعت اللوزى جثمان والدها وهى ترتدى ملابس بيضاء، واقتصرت الجنازة على يسرا وأصدقائها من خارج الوسط الفنى، حيث لم يحضر أحد من زملائها الفنانين.

محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدا.

وكان أعلن المخرج محمد العدل، وفاة الفنان محمود اللوزي ، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" :"محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والباقية في حياتك يا يسرا".

كما نعى الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان محمود اللوزي، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلا : "وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".