شاهد .. أحدث ظهور للفنانة ” سمية الألفي ” بعد فترة غياب

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - تحل الفنانة ” سمية الألفي ” ضيفة في برنامج ” السيرة ” مع الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” المذاع على قناة dmc في حلقتي يومي الخميس والجمعة .

ونشر الحساب الرسمي لقناة dmc على موقع إنستجرام البرومو الدعائي للحلقة والتي ظهرت فيه الفنانة سمية الألفي وهي تتحدث عن زواجها من الفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” وقصة حبهما .

كما تحدثت عن أسباب زواجها من الفنان ” مدحت صالح ” وعن علاقتها بحفيدتها ” لينا ” إبنة الفنان ” أحمد الفيشاوي .