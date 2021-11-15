شاهد .. أحدث ظهور للفنانة ” سمية الألفي ” بعد فترة غياب

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - تحل الفنانة ” سمية الألفي ” ضيفة في برنامج ” السيرة ” مع الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” المذاع على قناة dmc في حلقتي يومي الخميس والجمعة .
ونشر الحساب الرسمي لقناة dmc على موقع إنستجرام البرومو الدعائي للحلقة والتي ظهرت فيه الفنانة سمية الألفي وهي تتحدث عن زواجها من الفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” وقصة حبهما .
كما تحدثت عن أسباب زواجها من الفنان ” مدحت صالح ” وعن علاقتها بحفيدتها ” لينا ” إبنة الفنان ” أحمد الفيشاوي .
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