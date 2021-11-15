ممثلة فاتنة الجمال؛ بدأت حياتها كإعلامية وكانت أول مذيعة مصرية تظهر علي الشاشة العمّانية.. وأثارت الجدل مؤخرًا بفستانها في مهرجان الجونة… سيعرفها أقوياء الملاحظة فقط

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات علي الأكثر.

أنها الفنانة المصرية “نجلاء بدر“، التي نشرت سابقًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام” صورتها وهي طفلة، وعلقّت عليها بلغتها المحكية بالقول: “اوعى وشك بقى.. وهنا الضربة القاضية.. مرحلة إبتدائي ”.

وحازت تلك الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعي ومحبي الفنانة، وانهالوا عليها بالتعليقات، حيث اندهشوا من شكلها الجميل وبرائتها، وهي طفلة، وأكدوا أنها كانت ومازالت تتمتع بملامح وجه جميلة وفاتنه.

نجلاء بدر هي ممثلة ومذيعة مصرية. من مواليد 6 أكتوبر عام 1974م، تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1996، كانت أول مذيعة مصرية تظهر علي الشاشة العمانية حيث شاركت الإعلامي محمد المرجبي في تقديم برنامج لقاء الظهيرة، بدأت أولى برامجها في التلفزيون المصري ومنه إنطلقت لآفاق أخرى.

شاركت “بدر” في العديد من البرامج التي كانت بوابتها الحقيقية للدخول لمجال التمثيل، ومن هذه البرامج حكاية تشكيلية، سوارية، أنت والمليون، وأيضًا البرنامج العالمي بالنسخة العربية Money Drop على قناة المحور.

كما شاركت في عدد من الأعمال الفنّية الكثيرة سواء في السينما والتلفزيون منها مسلسل “شارع عبدالعزيز”، ومسلسل “إحنا الطلبة”، ومسلسل “ريش نعام”، والزوجة الثانية، وحكاية حياة، ولؤلؤ، والبرنس، والفتوة، ونسل الأغراب، وغيرها من المسلسلات الدرامية، كما شاركت بدر في فيلم “جدو حبيبي”.

يُذكر أن الفنانة نجلاء بدر ظهرت بإطلالة مميزة في افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وفور ظهورها على السجادة الحمراء، توجهت لها عدسات الكاميرات، لرصد إطلالتها، التي ربما تكون الأجرأ في المهرجان، كما أنها ظهرت بصحبة زوجها محمد عفيفي بعد غياب طويل عن الظهور سويًا.

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وعلى الصعيد الفني، أنطلق يوم السبت 13/11/2021، عرض أولى حلقات حكاية “ويبقى الأثر” بطولة الفنانة نجلاء بدر، من “مسلسل إلا أنا” على قناة Dmc الفضائية، حيث تعرض الحكاية بالتزامن مع تصوير مشاهدها.

“ويبقى الأثر” هي سادس حكايات مسلسل “إلا أنا”، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: “بيت عز” بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و”بالورقة والقلم” بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و”بدون ضمان” بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، “على الهامش” بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و”حكايتى مع الزمان” بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

وتنتظر نجلاء بدر طرح 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول بعنوان “النهارده يوم جميل” مع باسم سمرة وهنا شيحة وإخراج نيفين شلبى، والثانى “ليلة العيد” بمشاركة العديد من الفنانين، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والثالث “المحكمة” إخراج محمد أمين، حيث انتهت من تصوير الثلاثة أفلام منذ فترة ويجرى تحديد موعد طرحهم بدور العرض.

يُذكر أن نجلاء بدر ظهرت في رمضان الماضى خلال مسلسل “بين السما والأرض” من 15 حلقة، وبطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمود الليثى، ندا موسى، نورهان، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، مصطفى درويش، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.

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