غادة عبد الرازق تكشف أسباب عدم حضورها المهرجانات

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - أجرت الفنانة ” غادة عبد الرازق ” لقاءا مع برنامج ” MBC Trending ” كشفت من خلاله عن سبب عدم حضورها للمهرجانات الفنية مثل مهرجان الجونة ومهرجان الإسكندرية وغيرهم .

فأشارت غادة عبد الرازق إلى أن القائمين على المهرجانات يقومون بدعوتها للحضور إلا أنها لا تحب التواجد بها لعدم توافق ما يحدث بالمهرجانات مع شحصيتها .

فقالت : ” الناس في منتهى الاحترام وبيعزمونا وبيقولولنا تعالوا بس هي تركيبة شخصيات أنا مش تركيبة الشخصية اللي تلبسيها وتقوليلها امشي على الريد كاربت .. أنا شخصية مبتكلمش كتير ” .

وتابعت : ” فأنا مطلوب مني مجهود كتير أوي إني ألبس واحط مكياج واعمل شعري وانزل امشي على الريد كاربت واتكلم مع الناس وأقف اعمل 50 انترفيو مش شخصيتي .. مبحبش الزحمة مبحبش اتكلم كتير مبحبش الاضاءة الكتير لإني عشت فيها حياتي كلها ” .

وأضافت غادة عبد الرازق أنها قد تتواجد في المهرجانات في حال تكريمها فقط قائلة : ” لو هتكرم أكيد هحضر تكريمي وهبقى طبعا في منتهى السعادة ” .