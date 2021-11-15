وفاة الفنان ” محمود اللوزي ” والد يسرا اللوزي

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - أعلن الفنان ” فتحي عبد الوهاب ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة الفنان والمخرج المسرحي ” محمود اللوزي ” والد الفنانة ” يسرا اللوزي ” الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عن عمر ناهز 63 عاما .

وتضمن المنشور صورة للفنان الراحل وأخرى ليسرا اللوزي وكتب فتحي عبد الوهاب في تعليقه عليها : ” وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له ” .

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي والد يسرا اللوزي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي جاء من بينهم المخرج ” محمد العدل ” الذي كتب قائلا : ” يا محمود .. محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله ” .

وتابع : ” كان ممثل جميل وكان حبيبي علي المستوي الشخصي .. الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا ” .

فيما نشر الفنان ” عمر السعيد ” صورة للفنان محمود اللوزي عبر حسابه على إنستجرام وكتب في تعليقه عليها : ” يوم حزين على كل حبايبك يا محمود .. أفتقد اليوم أستاذي ومعلمي الكبير وأفضل مخرج مسرحي ومدرب تمثيل في مصر ” .

وأضاف : ” فاكر ضحكتك الحلوة وهزارك وفاكر لما كنت بعصبك وتقعد تطير في الكتب مني ومن اللي بعمله .. طب فاكر يوم ما قولتلك أنا كل مسرحية بعمل اختبار ومبتاخدنيش تقولى عادى مفيش دور ليك وبلاش دوشة ” .

واستكمل : ” فاكر يوم ما عملنا مسرحية إيزيس حبيبتي وكانت الناس بتضحك ويصقفوا على مشاهد ليا ودا لو تعلمون أمر ممنوع وعظيم في مسرح الجامعة الأمريكية وبعد العرض تقولي بطل شغل التجارى وبكرا ما تقولش حرف زيادة عن النص ” .

واستطرد : ” طيب فاكر لما كلمتك وجيتلك البيت وقولتلك فيه مخرجة اسمها كاملة أبوذكري اللي عاملة فيلم (ملك وكتابة) وكان خطير وقتها وعاملالي اختبار بكرا وعايزك تمرني على اختبار التمثيل لفيلم إسمه (واحد صفر) عام 2009 .. محمود يا حبيبي جمايلك وطيبة قلبك وذكرياتنا سوا عمرها ما هتتنسي ” .

واختتم عمر السعيد منشوره : ” ذكرياتنا كتيرة وحلوة سوا يا حبيب القلب .. إنت شكلت وجداني وأفكاري ومش أنا بس لا دا جيل كامل من تلامذتك .. هتوحشنا أه بس أنت موجود جوا كل واحد فينا بحبك يا لوزي وخالص عزائي لسوسن وأحمد ويسرا ” .

يذكر أن الفنان محمود اللوزي هو مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة .. ومن أبرز أعماله الفنية التي شارك فيها : فيلم ميكروفون وفيلم الكنز وفيلم إذاعة حب ومسلسل الخروج ومسلسل خاص جدا .. كما قام بدوبلاج شخصية “مرهف” في فيلم ديزني الشهير ” البحث عن نيمو ” .