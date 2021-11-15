شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تودع جثمان والدها بالأبيض من مسجد الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع منذ قليل جثمان المخرج المسرحي محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي من مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوى، وودعت اللوزى جثمان والدها وهى ترتدى ملابس بيضاء، واقتصرت الجنازة على يسرا وأصدقائها من خارج الوسط الفنى، حيث لم يحضر أحد من زملائها الفنانين.

محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدا.