شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بيأدوا للطلاق بعد شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة سمية الخشاب نصيحة لجمهورها، بمد فترة الخطوبة بين العروسين، وألا تقل الفترة عن سنة ونصف، حتى لا يحدث طلاق بين الطرفين، حيث كتبت الخشاب عبر حسابها على تويتر، قائلة: "المفروض فترة الخطوبة متقلش عن سنة ونص على الأقل وارحمونا بقي من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان "عايزين نفرح" بالبت وعايزين نتطمن على البنت ونسترها، قوم أيه بقي ترجع البنت بعد شهرين تلاتة متطلقة وتقعد فارابيزكم، ولو عمرت معاه هتتحمل الهم عشان خائفة من كلام الناس أو عشان العيال".



سمية الخشاب

وللفنانة سمية الخشاب نصيب كبير من الظهور على منصات التواصل الاجتماعى سواء بنشر صور بـ"الروب" أو كتابة تويتات تخلق حالة من الجدل آخرها اعتراض الخشاب على تبريرات البعض أن السبب وراء انتشار ظاهرة التحرش هو ملابس الفتاة وطالبت الرجال الذين يبررون ذلك بارتداء المايوه البوركينى.

ومن قبل خضعت سمية الخشاب لجلسة تصوير وارتدت بورنس أحمر فى دبى وصرحت بأن سعره يصل إلى 30 ألف دولار والمجوهرات بـ200 ألف دولار.

وعن تصدر اسمها التريند قالت: الترند رزق زى حب الناس ونعمة أدعو الله أن يديمها على"، وأكدت أنها لا تسعى إلى لفت الأنظار لكنها تتفاجأ بذلك مع كل جلسة تصوير أو عمل جديد تدخله.