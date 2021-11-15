شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يحيى حفلين غنائيين بالسعودية 18 و19 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب الشعبى سعد الصغير، لإحياء حفلين غنائيين، داخل المملكة العربية السعودية، يومى الخميس والجمعة الموافقين 18 و19 من شهر نوفمبر الجارى، ويقدم الصغير خلال الحفلين باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، مثل "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم" ، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و "ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و "عسل أبيض".

وأعرب مؤخرًا المطرب الشعبى سعد الصغير عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "يابت يلا"، التى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وقال سعد في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة، من المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وهو الآن فى مرحلة اختيارها، وستكون مفاجأة للجميع

كما انتهى مؤخرا من تصوير أغنيتي "أنا العريس"، و"الليل"، ضمن 6 أغانٍ من ألبومه الجديد، الذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين فى مقدمتهم عصام كاريكا ومحمد عبد المنعم وعصام إسماعيل وزيزو فاروق وساسو وهاني فاروق وشيتوس.

ويقدم الصغير خلال الحفلين باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، مثل "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم" ، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و "ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و "عسل أبيض".