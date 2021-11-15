شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تنعى محمود اللوزى.. وعمر السعيد: شكلت وجدانى وأفكارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان عمر السعيد، ذكرياته مع الفنان محمود اللوزى، الذى رحل عن عالمنا اليوم وهو والد الفنانة يسرا اللوزى، وكتب عمر السعيد عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "يوم حزين على كل حبايبك يا محمود أفتقد اليوم استاذى ومعلمى الكبير وأفضل مخرج مسرحى ومدرب تمثيل فى مصر فاكر ضحكتك الحلوة وهزارك وفاكر لما كنت بعصبك وتقعد تطير فى الكتب منى ومن اللى بعمله طب فاكر يوم ما قولتلك أنا كل مسرحية بعمل اختبار ومبتاخدنيش.. تقولى عادى مفيش دور ليك وبلاش دوشة".

وتابع:" فاكر يوم ما عملنا مسرحية ايزيس حبيبتى وكانت الناس بتضحك ويصقفوا على مشاهد ليا ودا لو تعلمون أمر ممنوع وعظيم فى مسرح الجامعة الأمريكية وبعد العرض تقولى بطل شغل التجارى ده وبكره ما تقولش حرف زيادة عن النص طب فاكر لما كلمتك وجيتلك البيت وقولتلك فيه مخرجة اسمها كاملة ابو ذكرى العاملة فيلم ملك وكتابة وكان خطير وقتها وعاملالى اختبار بكره وعايزك تمرنى على اختبار التمثيل لفيلم اسمه واحد صفر".

وأضاف: "محمود يا حبيبي جمايلك وطيبة قلبك وذكرياتنا سوا عمرها ما هتتنسي، ذكرياتنا كتيرة وحلوة سوا يا حبيب القلب، أنت شكلت وجدانى وأفكارى ومش أنا بس لا، ده جيل كامل من تلامذتك، هتوحشنا آه بس أنت موجود جوا كل واحد فينا بحبك يا لوزى وخالص عزائى لسوسن وأحمد ويسرا".



عمر السعيد

كما نعته المطربة نسمة محجوب، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "الفنان والأستاذ محمود اللوزى بجد أحلى ايام جامعتى كانت معاك واتعلمنا منك كتير ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك على فراقك ".



نسمة محجوب

أعلن المخرج محمد العدل، وفاة الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والباقية في حياتك يا يسرا".

محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدا.

من ناحية أخرى تشارك يسرا اللوزى فى فيلم "ليلة العيد"، ويضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.