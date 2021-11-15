شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبي مع أخواتها فى حفل أصالة بدار الأوبرا : كانت ليلة لا تنسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شام الذهبي ابنة النجمة أصالة متابعيها بمجموعة صور من كواليس حفل والدتها أمس بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ونشرت شام صورة لها مع أشقائها التوأم أدم وعلى، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "كانت ليلة لا تنسى؟"، موجهة الشكر للمصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران علي تصميم فستانها بالحفل، قائلة: "شكرًا لك على الفستان الأكثر روعة، فأنت تجعل كل امرأة تشعر وكأنها أميرة في إبداعاتك الرائعة".



شام الذهبي واخواتها



شام

واختتمت النجمة السورية أصالة حفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بأغنية سامحتك كتير، وتوجهت بالشكر لمصر والقائمين على الحفل ودار الأوبرا المصرية بعد الحفل الذي استمر قرابة 3 ساعات قدمت خلالها أجمل أغنياتها .

وأهدت النجمة أصالة أغنية "الورد البلدى" لزوجها فائق حسن، قائلة: "أهديها لزوجي وحبيبي وصديقى".

واعتذرت النجمة السورية أصالة عن حضورها متأخرة لحفلها إذ كان مقررًا صعودها في تمام الثامنة مساء لتصعد في التاسعة والنصف.

وقالت أصالة مع بدء حفلها: أنا آسفة.. أول مرة في حياتي اتأخر وآخر مرة، سعيدة بحضوركم وإن شاء الله تتبسطوا اليوم.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.