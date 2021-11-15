شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض: اتربيت على الاحتفال بمولد النبى ومن أهم المناسبات التى أحتفل بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت الفنانة عايدة رياض كل من يرغب في إثارة الفتن، قائلة خلال تصريحاتها لـ"الخليج 365"،: كلنا إخوات، وعمرنا ما حسينا إن في فرق، لدرجة إنى قلت قبل كده إن المولد النبوى من أهم المناسبات التي احتفل بها، واحرص دائمًا على أن تكون حلاوة المولد موجودة بالمنزل وقتها".

وأضافت عايدة رياض: "إحنا كلنا أتربينا على إن مفيش فرق بين مسلم ومسيحى، وبالتالي أي شخص عايز يعمل فتنة بنرفضها تمامًا سواء مسلمين أو مسيحيين، لأن في النهاية كلنا مصريون وعايشين على نفس الأرض، واتعلمنا يعنى إيه عيب ويعنى إيه نحترم بعض".

من ناحية أخرى تعد حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" هى آخر أعمال الفنانة عايدة رياض، والتي يقوم ببطولتها صلاح عبد الله، محمود البزاوى، ديانا هشام، شريف خير الله وإخراج أيمن صقر وعرض المسلسل على قناة "الحياة".