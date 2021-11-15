شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على سميرة أحمد مع حسن يوسف وكيف تسببت فى عودة عادل إمام للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، اليوم الإثنين بعيد ميلادها، الموافق 15 نوفمبر، بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا من وسط نجمات جيلها، واستطاعت أن تتربع في قلوب عشاق السينما والدراما بسبب ملامحها الهادئة، حيث حرصت خلال مسيرتها الفنية على تقديم أدوار السيدة المصرية صاحبة المبادئ والأخلاق.

وروت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، عن موقف كوميدى حدث لها بصحبة الفنان حسن يوسف، خلال إحدى ندوات تكريمها، قائلة: "كنت في مرة ماشية متأخرة بليل من التصوير، وكان وقتها معايا عربية صغيرة كده وكنت نازلة لابسة منديل "بأوية" ودقيق مغرق وشى، واستحالة يتقال عليا إن دى ممثلة أبدًا وكان معايا وقتها حسن يوسف".

وتابعت سميرة أحمد: "وقفنى كمين شرطة أمام قسم الهرم لأننا كنا في أستوديو مصر وقتها، وقالى الرخصة وأخبرته بأنى نسيتها في البيت، فقالى اتفضلى معايا على القسم وقلتله معلش أصل لسه نازلة من التصوير ونسيتها، فقالى تصوير ايه انتى سارقة العربية ولا ايه".

وأضافت: "قلتله أنا سميرة أحمد وقالى لا يمكن ادخلى معايا على القسم، ودخلت أنا وحسن يوسف وجالى فريق عمل الفيلم على القسم وكان من بينهم زكى رستم وقعدوا يتريقوا ويقولولى نجيبلك عيش وحلاوة، ومرضيوش يخرجونى غير لما جابولى الرخصة من البيت".

وفى إحدى الندوات الأخرى لتكريم سميرة أحمد قالت لخالها، إنها سبب عودة الزعيم عادل إمام لمجال الدراما من خلال مسلسل "فرقة ناجى عطا الله"، وهى التى أقنعته بالعودة إلى الشاشة التليفزيونية وبالفعل وافق مباشرة.