شكرا لقرائتكم خبر عن قام بدور مرهف فى "البحث عن نيمو".. ديزني بالعربي ينعى والدا يسرا اللوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الحساب الرسمي لصفحة ديزني بالعربي، الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، الذي توفي صباح اليوم، والذي شارك مع شركة ديزني في أكثر من عمل، ونشر الحساب صورة له، مصحوبة بتعليق: "غادر عالمنا مساء الأمس الفنان المصري محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن سن يناهز 63 عامًا.

وشارك الفنان محمود اللوزي في أعمال ديزني العربية منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث قدم بصوته العديد من الأدوار المتفرقة في مسلسلات قناة ديزني، وفي عام 2003 قدم الدور الأبرز في مسيرته من خلال فيلم ديزني وبيكسار "البحث عن نيمو"، حيث قام بتجسيد صوت السمكة مرهف.. رحم الله الفنان محمود اللوزي وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



ديزني

وكان أعلن المخرج محمد العدل، وفاة الفنان محمود اللوزي ، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" :"محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والباقية في حياتك يا يسرا".

كما نعى الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان محمود اللوزي، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلا : "وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".

محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدًا.