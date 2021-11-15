شكرا لقرائتكم خبر عن أحفاد أم كلثوم يشيدون بأداء غادة فلفل فى مسرحية "رحلة الست".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت عائلة الفنانة الكبيرة أم كلثوم وبالتحديد حفيدتيها "ثناء وندي" بأداء الفنانة غادة فلفل التي جسدت شخصية كوكب الشرق في مسرحية "رحلة الست" التي تم عرضها فى الرياض.



ثناء وندي حفيدتي كوكب الشرق مع الفنانة غادة فلفل

وقالت الفنانة غادة فلفل إنها تلقت الإشادة من حفيدتي أم كلثوم عقب مشاهدتهما للعرض وقالتا لها: "بنشكرك علي أدائك لأنك كنت أقرب لشخصية أم كلثوم، وأبدت غادة سعادتها بالعمل في هذه المسرحية التي تناولت سيرة وحياة أم كلثوم بشكل مختلف عما قدم من قبل.



مخرج المسرحية هشام جابر مع غادة فلفل

أما عن التناول الجديد لحياة الست فقالت غادة: "أنا أجسد شخصية أم كلثوم وهي راكبة قطار وتركب معي شابة اسمها ريم المصرى أحكي لها قصتي منذ الطفولة وأنا أغني تواشيح مع أبويا الشيخ إبراهيم وتجسد كل مرحلة ممثلة مختلفة، ويشارك في المسرحية مجموعة كبيرة من الشباب منهم طارق سليمان مجسد شريف باشا صبرى والفنان الكبير مجدى صبحى يقدم شخصية محمد عبد الوهاب ومصطفى سليمان يجسد شخصية محمود الشريف ومحمد الموجى يقدم شخصية بليغ حمدى".



غادة فلفل مجسدة شخصية الست ام كلثوم

مسرحية "رحلة الست" كتبها للمسرح الكاتبة عزة شلبي وأخرجها المخرج اللبناني هشام جابر، وشارك في بطولتها طارق سليمان ومجدى صبحى ومصطفى سليمان والموجى وريم مصطفى وابراهيم الزهيرى.

يذكر أن شخصية أم كلثوم جسدها من قبل الفنانة صابرين في مسلسل شهير أخرجته أنعام محمد علي، كما جسدتها في السينما الفنانة فردوس عبد الحميد في فيلم من إخراج محمد فاضل.