تفاصيل مسرحية "عائلة تس" بموسم الرياض 2021.. مواعيد العرض وأسعار التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تعرض مسرحية "عائلة تس" على مسرح محمد العلي، ضمن موسم الرياض 2021.

مواعيد عرض مسرحية عائلة تس

مسرحية "عائلة تس" تعرض في الفترة من يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، وحتى السبت 20 نوفمبر 2021، الساعة 08:30 م، على مسرح محمد العلي.

أسعار تذاكر مسرحية عائلة تس

وتبدأ أسعار تذاكر المسرحية من 100 ريال، 150 ريال، 200 ريال، 250 ريال، 300 ريال، 600 ريال، وحتى 800 ريال سعودي.

قصة مسرحية عائلة تس

"عائلة تس" تتضمن مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "حشمتس" الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه الأربعة في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

أبطال مسرحية عائلة تس

المسرحية بطولة النجوم: بيومي فؤاد، شيماء سيف، مصطفى خاطر، محمد سلام، أوس أوس، وسليمان عيد وغيرهم، من إخراج أوتاكا.