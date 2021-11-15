حفلات رأس السنة 2022.. إليسا تكشف عن تفاصيل حفلها في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تُحيي النجمة اللبنانية إليسا، حفل رأس السنة الجديدة 2022، في جزيرة المارية بالساحة الجنوبية في إمارة أبو ظبي، بداية من الساعة السابعة مساءً، يوم 31 ديسمبر المقبل.

وكشفت إليسا عن الحفل من خلال نشر البوستر عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى، حيث ننسى كل مشاكلنا ونستعد لاستقبال عام جديد مليء بالأمل والفرح هذا العام.. من سيكون معي هناك؟".

وأحيت الفنانة اللبنانية إليسا، قبل أيام، حفلا غنائيا كبيرا في موسم الرياض 2021.

كما أحيت إليسا مؤخرا حفلا بمسرح الأولمبيا الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

وطرحت إليسا في أغسطس 2020، ألبوم "صاحبة رأي" ويتضمن 18 أغنية، هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، وأنت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene" باللغة الفرنسية.