ميريام فارس ترد على منتقدي فيلم "الرحلة": بعض الأشخاص يكرهون النجاح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت النجمة اللبنانية ميريام فارس، على الانتقادات التي وجهت لها بعد طرح فيلمها الوثائقي "الرحلة" عبر منصة Netflix، مؤكدة أن تلك الانتقادات مبنية على معلومات خاطئة وباطلة.

وقالت ميريام، خلال حلولها ضيفة على برنامج "40" عبر قناة MTV اللبنانية، إنها لم تُظهر معاناتها في الفيلم الوثائقي "الرحلة"، بل كانت توثق فترة حملها لتشاركها مع الجمهور، مشددة على أنها لم تتأثر بالانتقادات التي وُجهت لها، حيث اكتشفت أن بعض الأشخاص يكرهون النجاح.

"ميريام" أضافت أن فكرة الوثائقي بدأت عندما علمت بحملها، وبدأت تصور فيديوهات لها، وبعد ذلك انتشر فيروس كورونا وظل الجميع في المنزل، فقررت أن تصور يومياتها، حتى وصلت للمرحلة الأخيرة من حملها وأنجبت ابنها، فوجدت نفسها أنها صورت يومياتها لمدة عام، فقررت أن تحولها لفيلم وثائقي.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية "غدارة يا دنيا" من وثائقي "الرحلة" التي أطلقته منصة Netflix.

"غدارة يا دنيا" من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.