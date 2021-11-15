فتحي عبد الوهاب ينعي والد يسرا اللوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان محمود اللوزي، والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 63 عاما.

ونشر عبد الوهاب، صورة اللوزي عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي.. ربنا يرحمه ويغفرله".

وتوفي الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

محمود اللوزي هو مخرج مسرحي، وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشارك كممثل في أفلام منها: "إذاعة حب" 2011، "ميكروفون" 2011، "عشم" 2012، "الكنز: الحقيقة والخيال" 2017، ومسلسلات منها: "خاص جدا" 2009، "الجماعة ج1" 2010، "الخروج" 2016، و"الحالة ج" 2017، كما شارك في أعمال "ديزني العربية" منذ تسعينيات القرن الماضي، ومن أشهرها في فيلم "البحث عن نيمو Finding Nemo" عام 2003، حيث قام بتجسيد صوت "السمكة مرهف".