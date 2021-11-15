فنان ومخرج وأستاذ ووالد ممثلة شهيرة.. 10 معلومات عن محمود اللوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

توفي صباح اليوم الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

وإليك أبرز المعلومات عن محمود اللوزي:

- من مواليد 9 سبتمبر 1958.

- هو مخرج مسرحي.

- عمل أستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- هو والد النجمة يسرا اللوزي.

- عمل في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد إلى مصر مجددا.

- شارك في أفلام منها: "إذاعة حب" 2011، "ميكروفون" 2011، "عشم" 2012، "الكنز: الحقيقة والخيال" 2017.

- شارك في مسلسلات منها: "خاص جدا" 2009، "الجماعة ج1" 2010، "الخروج" 2016، و"الحالة ج" 2017.

- أخر أعماله فيلم "رأس السنة" عام 2020.

- قالت عنه الفنانة إنجي وجدان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، إنه علّمها الكثير وكان صديقا لها، مضيفة: "هو السبب في حب ناس كتير للمسرح والتمثيل".

- وقال عن وفاتها المخرج خيري بشارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "خبر صادم حين تفيق من نومك، ليزلزل كيانك ويجعلك تتشكك في معنى الوجود ذاته فاقداً حكمتك وفهمك للحياة، موتك عزيزي الدكتور محمود اللوزي مفاجأة حزينة جاءت مبكرة للغاية أكثر من اللازم، ألف رحمة ونور عليك، ارقد في سلام، عزائنا لأسرته الغالية، ربنا يصبركم".