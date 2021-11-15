خيري بشارة ناعيا محمود اللوزي: مفاجأة حزينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى المخرج خيري بشارة، الفنان محمود اللوزي، والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 63 عاما.

ونشر بشارة، صورة اللوزي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "خبر صادم حين تفيق من نومك، ليزلزل كيانك ويجعلك تتشكك في معنى الوجود ذاته فاقداً حكمتك وفهمك للحياة، موتك عزيزي الدكتور محمود اللوزي مفاجأة حزينة جاءت مبكرة للغاية أكثر من اللازم، ألف رحمة ونور عليك، ارقد في سلام، عزائنا لأسرته الغالية، ربنا يصبركم".

وتوفي صباح اليوم الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

وأعلن المخرج محمد العدل عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة وكتب: "يا محمود.. محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله، كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه.. والبقية في حياتك يا يسرا".

الفنان الراحل محمود اللوزي، عمل أستاذا للتمثيل والإخراج في الجامعة الأمريكية، وشارك بالتمثيل في عدة أفلام، منها "عشم، بالألوان الطبيعية، وميكرفون"، ومسلسل "الخروج".