إنجي وجدان ناعية محمود اللوزي: هو السبب في حب ناس كتير للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة إنجي وجدان، الفنان محمود اللوزي، والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 63 عاما.

ونشرت إنجي، صورة اللوزي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إلى اللقاء يا لوزي.. الراجل ده علمني كتير وكان صديق وهو السبب في حب ناس كتير للمسرح والتمثيل، هتوحشنا يا لوزي، بنحبك".

وتوفي صباح اليوم الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

وأعلن المخرج محمد العدل عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة وكتب: "يا محمود.. محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله، كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه.. والبقية في حياتك يا يسرا".

الفنان الراحل محمود اللوزي، عمل أستاذا للتمثيل والإخراج في الجامعة الأمريكية، وشارك بالتمثيل في عدة أفلام، منها "عشم، بالألوان الطبيعية، وميكرفون"، ومسلسل "الخروج".