فيديو| "الجوكر" يطرح "الأب".. كلمات وتفاصيل الأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرح مطرب الراب "الجوكر El Joker"، أغنية جديدة تحمل اسم "الأب The Father"، لاقت تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحتل أغنية "الأب The Father" للجوكر، المرتبة الثالثة في قائمة المحتويات الرائجة على موقع "يوتيوب" في مصر، محققة نحو 360 ألف مشاهدة في 17 ساعة.

أغنية الجوكر الجديدة "الأب" تدور كلماتها حول المشاعر المتخبطة التي يشعر بها الأب على مدار رحلته مع طفله منذ الولادة حتى الكبر.

وتقول كلماتها: "لحظة ما اتولدت وشالك بين إيديه واتأملك بعينه.. وقف العالم حواليه، أول صورة بريئة ليك شافها فيك.. إيد الضلمة اللي في عالمنا لسه ما اتمدتش ليك، وبدأت تكبر وحبه ليك بيكبر، يوم عن يوم حاجة منه فيك بتظهر، أنت عنده أولى منه لأنه.. عايزك تكون أحسن من كل الناس ومنه..".

وأحيا "الجوكر" حفلا على مسرح الزمالك يوم 7 أكتوبر الماضي.